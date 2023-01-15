分科測驗114學年度加考數乙 全教會憂加重學生負擔

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（中央社記者陳至中台北15日電）112學年度學測今天結束，全國教師會解題團隊指出，整體試題中規中矩，但提到111學年度考招改革後，學測數學分A、B，分科測驗也預計於114學年度加考數乙，恐加重學生負擔。

全教會今年邀請50多名教師分析112學年度學測考題，今天晚間發出新聞稿，認為今年試題中規中矩，多數科目難易適中，並符合時事、跨科整合、生活化、圖表等108課綱趨勢。

不過全教會提到，108課綱期待藉由減少考試科目，讓學生多些自我探究和適性發展。但今年學測考生平均選考5.02科，較去年4.92科增加（學測共6科），同時選考數A、數B的考生將近6成，與108課綱設計背道而馳。

全教會指出，主因在於過去文理組參採模式被打破後，為求最大志願填寫數，學生自然會選考最有利的科目組合。多考一科數學，就能增加500到800個校系供選擇，考生自然趨之若鶩。

大學招聯會於111學年度決議，預計於114學年度分科測驗加考「數乙」（目前只考數甲）。全國教師會擔心，「以數學為尊」的現象將有增無減，當不分數學需求高低的學生，都把精力放在研讀數學上，反而限制了多元發展性，加重不必要的學習負擔，希望教育單位深思。（編輯：張雅淨）1120115