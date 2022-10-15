學生學位遭撤 台大建立機制追究指導教授責任

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（中央社記者陳至中台北15日電）近來許多政治人物都陷入論文風暴，台灣大學近日開會確立機制，當學生違反學術倫理情節嚴重、學位遭撤銷，教務處會主動提報人事單位，追究指導教授的連帶責任。

近來屢有政治人物出現學術倫理爭議，台大學生組織希望檢討結構性問題，曾公開呼籲建立機制，讓指導教授對學生發表的論文負擔起一定責任。

台大昨天召開教務會議，學生代表提案修正「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」，新增指導教授的課責處置規定。最後教務會議做出附帶決議，學生違反學術倫理情節嚴重時，會由教務處主動提報人事單位，追究指導教授的連帶責任。

台大今天召開校務會議，教務長丁詩同會後接受媒體聯訪表示，現行校內章程下，只要有人提出檢舉，就會透過教師評審委員會等機制，確定指導教授是否須負連帶責任，「每個人都可提，有檢舉就可辦理。」

丁詩同說，學生代表提案修法，希望有更明確的機制，但因上述要點是針對學生而非教師，直接修改要點不合適，因此才以附帶決議的方式處理。

丁詩同表示，未來只要是情節嚴重的學術倫理案，教務處就會主動向人事單位反映，進入後續追究指導教授責任的程序。

記者追問怎樣算是「情節嚴重」？丁詩同解釋：「撤銷學位一定是嚴重的。」但如果只是複製別人一張圖、抄別人一小段話，就屬於較輕微的違反學術倫理。他認為，如果這類輕微狀況，都要追究指導教授責任，恐怕沒人願意指導學生論文。校內法規的目的是保護學生也保護老師，提醒師生都要注意學術倫理。

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除此之外，台大繼7月以行政命令方式，要求碩博士學位論文都須進行原創性比對，昨天召開的教務會議也正式修改校內規章，要求繳交「論文學術倫理暨原創性聲明書」，才能辦離校手續。

至於「比對相似度為多少%」的上限，則由各學院、研究所訂定。台大主任秘書王根樹解釋，各領域狀況不一樣，社會科學研究常須引述他人的話、法律條文，放到軟體中比對，相似度%可能較高；而理工研究要做實驗，較不容易與他人論文相似，10%就算很高，因此還是要保有彈性。（編輯：陳政偉）1111015