泰晤士世界大學排名退步 台大：加強國際合作

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（中央社記者陳至中台北12日電）英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）今天公布2023年世界大學排名，台灣大學較去年退步74名。台大校方分析，主觀互評分數下降許多，須加強國際合作，提高能見度和影響力。

THE最新公布的2023年世界大學排名，台大為187名，2022年則是113名。台灣只有台大進入前200名。

台大校方今天提供文字回應給媒體，解釋THE的5大指標中，台大在許多項目的客觀數字實際值比去年進步，但問卷類項目的主觀互評分數，如「教學聲望」與「研究聲望」卻下降許多。

以教學指標為例，得分為50.2分（較去年下降5.6分），略低於世界頂標50.4分，分數後退原因是「教學聲望」分數下降16.9分，其他各細項指標包括「平均每師博士學位授與數」、「平均每師機構收入」、「生師比」則有上升。

研究指標狀況類似，得分為55.5分（下降9.2分），超過世界頂標的55.2分。分析細項，「研究聲望」分數下降15.7分，「平均每師論文數」微幅下降、「平均每師研究收入」則是上升。

來自業界研究收入指標得分75.1分（下降0.3分），超過世界頂標的64分。

論文引用指標為60.1分（下降4.7分），但事實上THE評比以領域加權引用影響力（FWCI），台大的FWCI仍有小幅度進步。

國際化指標為47.2分（提升0.3分），名次卻微幅下降，但台大的「國際合著論文比例」仍穩定成長，顯示教師研究實力獲國際學術社群肯定。

台大校方表示，THE最新排名結果，顯示大學不僅須砥礪自我進步，步伐還得更大、更快，才能在競爭激烈的國際大學排名評比中保持領先。

校方表示會持續努力，藉由台大人的群策群力，提升教學品質，發展跨領域特色研究，強化研發創新能量，加強國際化及與研究機構的合作研究，以提高台大國際學術界的能見度與影響力。（編輯：張芷瑄）1111012