知名學術網站：成大師陳曉華電機工程世界排名199

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（中央社記者蔡孟妤台南23日電）知名學術網站Research.com公布2022全球頂尖科學家排名，國立成功大學工程科學系特聘教授陳曉華以論文篇數、引用指數等佳績位列「電子電機工程」領域全台第2，世界排名第199。

成功大學今天發布新聞稿表示，Research.com透過Google Scholar（Google學術搜尋）和Microsoft Academic Graph（微軟知識圖譜）的資料嚴選檢視全球科學家，以H-index、在領域貢獻、科學家獎項與成就等項目，篩選各領域頂尖科學家。

在電子電機工程領域中，陳曉華以H-index 75、引用數1萬8553次，及出版388篇論文或著作的佳績名列「電子電機工程」頂尖科學家全台第2，位列世界排名第199。

成功大學表示，陳曉華多年來主要專研無線通訊網路、行動通訊及電信等，擅長整合跨領域、跨學科知識，在電子工程學中融入電信鏈接與實體層等觀點。

陳曉華不僅在電子工程領域匯集多路徑傳播、位元錯誤率、正交分頻多工系統等科學專長；在生物學研究中，也進行廣泛主題研究，如能源消耗、無線感測網路中的密鑰分配、行動式無線感測器網路、即時計算技術以及高效能源使用等。

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陳曉華說，多年來主要著重在學術理論的創新突破，理論是一切研究的基礎，有了理論才能有後續的實際應用及產學合作等發展。做研究的重點是專精，唯有持之以恆才能將研究做得深遠且透徹，深入探究後，將有更多機會創新。

陳曉華是芬蘭奧盧大學電子工程學系博士，為中山大學通訊工程研究所創始主任，2008年至今擔任成大工程科學系特聘教授，2010年當選IEEE（電機電子工程師學會）會士，多年來在通訊領域學術研究做出相當重要的貢獻。（編輯：陳清芳）1110823