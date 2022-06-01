泰晤士亞洲大學排名 台大第21、北京清華第一

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英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）1日公布2022年度亞洲大學排名，共計6所台灣的大學躋身前100名，台灣大學排名第21最高。（圖取自泰晤士高等教育網頁timeshighereducation.com）

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（中央社記者陳韻聿倫敦1日專電）英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）今天公布2022年度亞洲大學排名，共計6所台灣的大學躋身前100名，其中以台灣大學排名最高，為第21名；其次為台北醫學大學，排名第29。

北京的清華大學和北京大學分居第1和第2名。

來自台灣的6所大學進入亞洲大學前100名，依序是台灣大學（第21名）、台北醫學大學（第29名）、中國醫藥大學（第35名）、陽明交通大學（第44名）、清華大學（第59名）、亞洲大學（第78名）。

另有4所來自台灣的大學排名在第101至第200名之間，依序為成功大學（第110名）、台灣科技大學（第118名）、台灣師範大學（第124名）、中山大學（第181名）。

今年排名前10名的亞洲高等院校依序為北京的清華大學和北京大學分居第1和第2名，接著是新加坡國立大學、香港大學、新加坡南洋理工大學、日本東京大學、香港中文大學、韓國首爾大學、香港科技大學、中國復旦大學。

儘管中國缺乏言論和學術自由，今年已是連續第3年由位於中國的高等院校抱走亞洲大學排名前兩名，北京的清華大學更是自2019年起蟬聯第一。

排名往往領先其他台灣高等院校的台灣大學，自2019年以來在亞洲大學排名皆位居第20至第25名區間。

THE表示，此次排名共計納入來自31個國家地區的616所高等院校，較去年的551所增加約12%，創歷史新高。今年有40所來自台灣的高等院校參與排名，較去年增加2所。

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THE的亞洲大學排名採用與世界大學排名相同的13個績效指標，分為5大領域：教學（25%）、研究（30%）、引用（30%）、國際展望（7.5%）、行業收入（7.5%）。各高等院校需參加世界大學排名，才能參加亞洲大學排名。

THE首席知識官巴堤（Phil Baty）說，亞洲大學排名以最全面、平衡和嚴格的績效指標為依據，今年的榜單再次展現亞洲各校高度多樣化的卓越表現。（編輯：馮昭 ）1110601