泰晤士世界大學影響力排名 成大、台大進入前40

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（中央社記者陳韻聿倫敦28日專電）根據2022年度泰晤士高等教育世界大學影響力排名，共計7所來自台灣的大學進入前300名，國立成功大學以及國立台灣大學更進入前40名。

THE首席知識官巴堤（Phil Baty）表示，世界大學影響力排名重新定義「卓越」：以大學如何改善世界、而不是財力或學術聲望等傳統標準衡量。看到傳統西方菁英大學以外的大學在排名出色，特別振奮人心。

泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education, THE）27日晚間發布世界大學影響力排名，是目前全球唯一以聯合國17項永續發展目標（SDGs）為評估標準的大學排名。今年共有來自110個國家地區的1524所大學參加評選，為歷年最多。

THE指出，最後總計有1406所大學進入總排名，其中45所大學來自台灣，較去年增加28%。

其中，有兩所來自台灣的大學進入世界總排名前40名，分別是國立成功大學（第33名）以及國立台灣大學（第37名）。進一步分析，在「健康福祉」單項排名，共有6所來自台灣的大學進入世界排名前100名；台北醫學大學（第3名）以及高雄醫學大學（第9名）榮登前10名。

在「可負擔能源」單項排名，國立成功大學排名世界第8；在「永續運輸」項目，國立成功大學以及國立台灣大學同獲世界第5，是進入前10名的唯二來自台灣的大學。

在世界總排名方面，第1名至第3名依序是澳洲的西雪梨大學（Western Sydney University）、美國的亞利桑那州立大學坦佩校區（Arizona State University, Tempe）、加拿大的西安大略大學（Western University）。

除了進入前40名的國立成功大學以及國立台灣大學，其他位居世界大學影響力總排名前300的來自台灣的大學依序是國立陽明交通大學、台北醫學大學、東海大學、國立屏東科技大學、國立清華大學、國立雲林科技大學、慈濟大學。

在世界總排名前100名方面，英國（20所）表現最佳，接著是澳洲（17所）、加拿大（16所）、紐西蘭（7所）。（編輯：黃自強）1110428