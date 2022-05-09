反映中國教育自主性？中國人民大學退出國際排名

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（中央社台北9日電）官媒報導，多名權威消息來源、知情者及1名校方高層今天證實，中國人民大學領導層已達成共識，決定退出國際大學排名。1名知情者說，這反映了「中國教育、中國文化的自主性和勇氣」。

中國人民大學退出國際大學排名的消息，約自上週起在中國網路上傳開，不少人爭相打聽。而事實上，除中國人民大學外，南京大學、蘭州大學也陸續宣布或傳出退出國際大學排名。

中國大學陸續退出國際大學排名，被外界認為與中國官方的政策有關。

報導指出，中共中紀委、中國國家監委4月15日發布的「中共南京大學委員會關於19屆中央第7輪巡視整改進展情況的通報」中，南京大學確認，在校方「十四五規劃」和「『雙一流』建設高校整體建設方案」中，學校發展和學科建設「均不再使用國際排名作為重要建設目標」。

至於蘭州大學，校方一名相關部門人員表示，學校未參加過泰晤士高等教育世界大學排名。主辦方雖曾專門聯系學校，但校方最後決定不參加。至於QS大學排名，校方曾申報過1年的數據，但後來應該沒有再跟進。

根據報導，1名知情者指出，中國的知識體系已發展了數千年，是世界上「最悠久、最豐富、最深厚的知識體系」。中國人民大學等高校（大學院校）退出國際大學排名，反映了「中國大學、中國教育、中國文化的自主性和勇氣」。

中國人民大學副教授王鵬分析，對於以往的世界大學排名需「兩面性看待」。一方面，中國大學發展不能固步自封。在過去數十年中，通過國際交流和國際上的評價、評判體系排名，發現自身不足之處、取得長足進步。

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王鵬說，另一方面，雖然大家認可排名，但評選的公允程度，以及是否真正反映大學或學科的整體情況，還值得深思。況且，大學不僅是比學術科研，還要「以社會責任感引導社會、開啟民智、培養更多人才」，這才是未來中國大學的發展之路。

他強調，上述因素在目前的大學排名指標體系中「可能沒有一個完全的體現」。因此，對國際大學排名不能完全盲目相信，「中國教育也需符合中國特色、體現出中國大學的內涵」。（編輯：邱國強）1110509