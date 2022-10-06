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向余正煌道歉？陳明通：調查進行中 陳教授不評論

2022/10/6 11:59（10/6 12:37 更新）
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久未公開露面的國安局長陳明通（前右）6日赴立法院外交國防委員會進行業務報告並備詢，面對媒體詢問論文案，陳明通全程不回應。中央社記者吳家昇攝 111年10月6日
久未公開露面的國安局長陳明通（前右）6日赴立法院外交國防委員會進行業務報告並備詢，面對媒體詢問論文案，陳明通全程不回應。中央社記者吳家昇攝 111年10月6日
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（中央社記者游凱翔台北6日電）國安局長陳明通今天在立院回應是否要向余正煌道歉議題時表示：「陳局長不回答陳教授的問題」，但他也唸出「陳教授」聲明，表示已向調查小組說明，「為尊重案件程序進行，沒有進一步評論。」

前新竹市長林智堅遭控台灣大學國發所的碩士論文涉抄襲調查員余正煌的論文，台大認定抄襲且情節嚴重，決議撤銷碩士學位，林智堅因此退出桃園市長選戰；而余正煌已委託律師提告。身為林智堅論文指導教授的陳明通一度身陷議題焦點。

陳明通上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。

國民黨立委馬文君表示，陳明通3度替林智堅澄清且傷害了余正煌，而余正煌是公務體系的人員，也是陳明通的學生，如今讓余正煌受到委屈，是否會跟他說聲抱歉。

陳明通兩度強調，因為角色關係，「陳局長不回答陳教授的問題」。但陳明通也說，「據了解，陳教授日前在律師陪同下，向台大社科院調查小組做出完整說明，同時提供多份經由台北地方法院所屬民間公證人的公證相關證明文件供調查小組參考，相關案件分別由教育部訴願及司法程序進行中，為尊重相關程序進行，我沒有進一步評論」。（編輯：翟思嘉）1111006

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