林智堅為論文寫作瑕疵致歉 撤回台大碩士學位訴願

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（中央社記者葉素萍台北14日電）前新竹市長林智堅今天為學倫爭議紛擾向社會致歉。他說，對中華大學一案，尊重教育部訴願審議委員會的決議，後續不再進行行政訴訟。此外，林智堅稍早已委由辦理訴願的律師，發文給教育部，撤回針對台灣大學學位的訴願。

中華大學認定林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。林智堅不服提出訴願，教育部2月2日駁回並認定中華大學無違法或不當。至於林智堅台灣大學論文訴願案的進度，訴願審議委員會正依相關規定辦理中。

林智堅晚間透過臉書表示，上週民進黨內中執會通過未來學術倫理的審議機制，他也做出以下決定，希望不要因為個人的因素，持續造成社會的紛擾，也對這陣子的紛擾向社會大眾致歉。

他說，關於兩所學校碩士學位的訴願，首先對中華大學一案，他尊重教育部訴願審議委員會的決議，後續也不再進行行政訴訟。

林智堅並說，今天稍早已委由辦理訴願的律師，發文給教育部，撤回針對台灣大學學位的訴願，希望校方、老師、學生以及校友不再因此受到學術以外的干擾，讓校園環境回歸寧靜，也讓社會大眾的焦點回歸國家治理本體。

林智堅表示，這段期間的自我反省，也深刻感受社會大眾的期待，自覺在職專班就學期間多有不足，論文寫作上也有瑕疵，他要再次向社會大眾表達歉意。

他說，接下來的這段期間，無論是面對因選舉而起的官司訴訟，或是新竹市發展的議題討論，對他而言將是段轉為自我檢討以及自我進修的日子；希望一切公眾事務的討論回歸正軌，也回歸國家發展和城市治理的正題，避免因他個人的問題，成為投身政治領域者的困擾，更不希望成為對手政黨持續攻擊民進黨的議題。

林智堅說，他今年47歲，過去有22年的時間都投入在公共事務上，因緣際會進到了公共服務的領域，一路走來受到許多前輩的提攜、指教，並且在市民的支持之下，有機會為自己家鄉服務，內心充滿無限的感謝，卸下市長的身份，面對接下來邁向人生的另一個階段，自覺仍有許多不足，未來會持續精進學習。

他說，深切感受到，雙親年事已高，孩子也進入學習階段，將花更多時間陪伴家人。特別感謝這一路以來默默支持和關心的朋友，也謝謝給予批評和指教的人，期盼這個紛擾能在這個決定後盡早落幕。（編輯：蘇龍麒）1120214