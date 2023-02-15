林智堅撤回論文事件訴願 余正煌：仍繼續法律程序

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前新竹市長林智堅14日表示撤回針對台大學位的訴願。因論文學術倫理案提告林智堅的調查官余正煌15日聲明，仍會繼續完成後續的法律程序。（中央社檔案照片）

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（中央社記者林長順台北15日電）前新竹市長林智堅昨天表示撤回針對台大學位的訴願。因論文學術倫理案提告林智堅的調查官余正煌今天聲明，仍會繼續完成後續的法律程序，另外，不排除對詆毀余的陳明通提告。

林智堅、余正煌指導教授、前國安會秘書長陳明通昨晚在林智堅聲明後，也透過律師發表聲明表示，深知此舉勢將使林智堅含冤莫白，因此公開他以林智堅輔佐人身分參與教育部訴願案時，提供給教育部的資料。

對此，余正煌的委任律師團今天聲明指出，律師團將與余正煌詳加討論後，另行決定法律上的合宜處置方式。

余正煌律師團指出，余正煌因顧念與陳明通的師生情誼，對於陳明通一再顛倒是非，進而損及余正煌權利及名譽一再忍讓，然在林智堅退出訴願後，竟然還以律師聲明方式詆毀余正煌，甚至罔顧其他學生權益而自爆「論文有客製化公版」云云，深感遺憾。

林智堅是在昨晚透過臉書，為學術倫理爭議紛擾向社會大眾致歉。他表示，對中華大學一案，尊重教育部訴願審議委員會的決議，後續不再進行行政訴訟。此外，林智堅委由辦理訴願的律師，發文給教育部，撤回針對台灣大學學位的訴願。

余正煌律師團今天聲明指出，余正煌去年9月14日依據訴願法第28條第2項的利害關係人身分申請訴願參加，為表達自己對於論文事件坦蕩蕩之胸懷；而林智堅撤回訴願一事已彰顯「台灣大學認定其論文抄襲」實為正確。

聲明表示，因林智堅聲明中並末提及如何處理與余正煌間訴訟案件，全文內容更無向余正煌表達任何歉意，研判林智堅聲明仍以政治及選情為其優先考量。所以余正煌自訴林智堅著作權（台北地院審理中）及告訴加重誹謗（台北地檢署偵查中）部分，仍會繼續完成後續的法律程序，目前並不會因林智堅撤回訴願而有所改變。（編輯：陳清芳）1120215