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陳明通尊重林智堅撤台大學位訴願 憂全案含冤莫白

2023/2/14 23:25
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北14日電）前新竹市長林智堅決定向教育部撤回對台灣大學學位的訴願。前國安局長陳明通今天說，尊重林智堅個人意願，但他深知此舉勢將使林智堅含冤莫白，因此公開他以林智堅輔佐人身分參與教育部訴願案時，提供給教育部的資料。

林智堅今天為學倫爭議紛擾向社會致歉。林智堅說，對中華大學一案，尊重教育部訴願審議委員會的決議，後續不再進行行政訴訟。此外，林智堅稍早已委由辦理訴願的律師，發文給教育部，撤回針對台灣大學學位的訴願。

林智堅指導教授陳明通晚間透過律師陳昱龍發出聲明表示，林智堅決定向教育部撤回訴願一事，他擔任林智堅碩士指導教授，尊重林智堅個人意願，但他深知此舉勢將使林智堅含冤莫白，且事涉台灣大學學術倫理爭議，因此公開他以林智堅輔佐人身分參與教育部訴願案時，提供給教育部的說明與資料。

聲明表示，比對林智堅、余正煌論文寫作時序與寫作進度，俾使社會公眾得藉資料釐清論文爭議真相、還原事實始末，以期還諸林智堅一個遲來的正義與公道。

陳明通在「輔佐人致教育部訴願委員會補充說明」中指出，余正煌並非其碩士論文核心部分之原始創作者；余正煌論文寫作過程出現了困難；他將指導林智堅的研究設計提供給余正煌參考。

陳明通說，事實上是余正煌參考了林智堅的創作成果，但林智堅並無抄襲余正煌的論文，台大學倫會的判決實為一大冤案。（編輯：蘇龍麒）1120214

#林智堅
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