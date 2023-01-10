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藍要求為論文抄襲案道歉 陳明通：林智堅案是冤案

2023/1/10 23:59
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（中央社記者范正祥台北10日電）國民黨立法院黨團今晚在立法院朝野黨團協商總預算案時，提案要求國安局長陳明通為指導學生林智堅論文惹議道歉並下台；陳明通表示，林智堅論文門是冤案，如果通過這樣提案無法接受。

立法院長游錫堃今天晚間召集朝野黨團協商，繼續研商「中華民國112年度中央政府總預算案」相關事宜。

國民黨團提案指出，陳明通擔任台大國發所長及教授時，遭批評利用學術地位，政學兩棲，面對林智堅論文抄襲案，為其掩護圓謊，以國安局長不回答陳教授的事情甩鍋，不僅是學術自主及學術倫理最大警訊，更嚴重傷害政府官員道德底線、國家官員形象，要求陳明通應向國人公開道歉，並知所進退，立即請辭下台。

國民黨團的提案，讓朝野黨團協商現場氣氛緊張，民進黨團總召柯建銘喊「保留」，他說只要提到有關林智堅的提案都保留，到立法院會處理時再來表決掉。

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列席的陳明通則主動表示：「報告院長，我還是要說明，林智堅的案子確定是冤案，明天法院要開議，所有證據（國民黨立法院黨團總召）曾銘宗、（國民黨立委）溫玉霞都看過，這就是一個冤案，在此說明，通過這樣的提案沒辦法接受。」

柯建銘建議國民黨團將提案撤案，曾銘宗則要求「保留」提案。柯建銘說：「好，保留，到時候都在院會表決掉。」會議主席、游錫堃最後裁示保留。（編輯：林治平）1120110

#陳明通
#林智堅
#柯建銘
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