陳明通：未藉由林智堅募款 絕無徇私不法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北23日電）國安局長陳明通委任律師陳昱龍今天發表聲明指出，陳明通是台大社科院中國大陸研究中心推動系列研究計畫向私人企業募款，並非藉由林智堅募款；一切皆依規定辦理，絕無任何徇私、或不法行為。

媒體報導，台北市議員王鴻薇今天說，網路上有人爆料，國安局長、台大國發所前教授陳明通指導前新竹市長林智堅論文前後，向同一個捐款來源收了新台幣400萬元捐款，質疑林智堅的抄襲和這個金流有關，要求陳明通、林智堅等人說清楚。

陳明通委任律師陳昱龍下午發表聲明表示，11月23日上午9時17分，帳號「orsonrain」在批踢踢實業坊上所散布訊息為不實訊息。當事人陳明通是台大社科院中國大陸研究中心推動系列研究計畫向私人企業募款，並非藉由林智堅募款，也無訊息中影射有其他任何不正當對價關係的行為。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

聲明表示，相關募款進入台大捐款帳戶，其支用方式及報帳等管理，都按照台灣大學的會計規定，並經學校層層核章，一切皆依規定辦理，陳明通絕無任何徇私、或不法行為。

聲明指出，針對「orsonrain」帳號、或其他任何第三人有羅織捏造、穿鑿附會不實訊息並散布於眾的行為，嚴重不法侵害陳明通名譽者，將代表陳明通檢附相關證據向檢、警報案，並提出相關訴訟，以懲頑劣，維護陳明通名譽清白。（編輯：謝佳珍）1111123