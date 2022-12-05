查陳明通指導論文？教長：沒有國家會因個案全面執行

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（中央社記者王揚宇台北5日電）桃園市長鄭文燦等人的台大碩士論文被認定抄襲，因此遭撤銷學位。立委今天提到，鄭文燦等人的指導教授為陳明通，外界希望台大全面調查陳明通指導過的論文；教育部長潘文忠說，沒有一個國家因為個案而要求全面執行。

潘文忠說，國內學術的建立是非常多學者專家的努力，單一的指導教授應該給予課責；不過，學術是嚴肅的事情，教育部的立場也非常清楚，不要因為有個案，讓台灣的學術好像從此進入國家的管制。

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天併案審查國家運動科學中心設置條例草案等案，潘文忠列席報告，並備質詢。

國民黨立委陳以信質詢時提到，鄭文燦跟前新竹市長林智堅的台大論文被撤銷，而他們都是由陳明通所指導的，大家想問，教育部的主動角色在哪，是否要求台大全面調查，而陳明通指導的論文還有170多本，還有多少未爆彈。

潘文忠表示，單一的指導教授應該給予課責；不過，學術是一個嚴肅的事情，也是大學自治最核心的部分，各界目前有在討論在職專班制度，是否應該做檢視，他認為教育部從政策面來看，確實要談。

潘文忠說，這次涉及學倫案的不只有單一學校或系所，台大也已做必要處理，而教育部跟公私立大學協進會希望在大學自治的前提下，討論出精進或處理機制，明年1月的全國大專校院校長會議，也會就此予以討論。

國民黨立委曾銘宗詢問潘文忠，對於最近台大國發所陸續發生這麼多論文抄襲事件的看法。

潘文忠表示，針對近期發生違反的學倫事件，他覺得很遺憾，因為學位授予是一個榮譽與責任，只要寫下去就是永久的，學生應該最清楚寫作過程，而教育部本來就有學位授予法的明確規範，萬一有違反學術倫理情事，也有相關學術倫理規定處理。（編輯：蘇志宗）1111205