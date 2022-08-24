中華大學認定林智堅抄襲 桃園藍綠參選人各自表述

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（中央社記者葉臻、吳睿騏桃園24日電）中華大學今天認定前新竹市長林智堅碩士論文涉嫌抄襲，撤銷其碩士學位。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示，尊重林智堅後續救濟決定，也支持林智堅捍衛自己的清白。

國民黨桃園市長參選人張善政則表示，除林智堅應公開道歉，民進黨包括黨主席蔡英文、鄭文燦及鄭運鵬須道歉。

林智堅碩士論文涉嫌抄襲，中華大學今天公布審查結果，認定林智堅的碩士論文確實存在抄襲情事且情節重大，確定撤銷其碩士學位，並公告註銷學位證書。

對此，鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞晚間發布回應稿表示，鄭運鵬尊重林智堅後續救濟的決定，也支持林智堅捍衛自己的清白。

張善政競選辦公室透過通訊軟體發布新聞稿，張善政說，這樣的結果再次提醒，政治人物的誠信比學問重要。張善政指出，從台灣大學到中華大學，台灣的學術守住了，學術的倫理與自主，堅持住了。但對台灣的價值以及民眾對政治人物的信任度，可說是已被民進黨嚴重傷害。（編輯：方沛清）1110824