林智堅論文案 中華大學傍晚公布審查結果

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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）前新竹市長林智堅論文風波，中華大學今天表示，審議委員會已完成調查決議，預計傍晚公布調查結果，並依規以書面方式告知檢舉人與被檢舉人。

中華大學透過簡訊通報指出，有關碩士在職專班畢業生林智堅碩士論文遭檢舉涉嫌抄襲一案，經審議委員會調查後已完成決議。

中華大學指出，校方已於今天上午依規定將調查結果以書面方式快遞寄送給檢舉人與被檢舉人，預計雙方應於傍晚前會收到。

校方表示，預計於檢舉人與被檢舉人都收到調查結果後，校方會正式對外公布調查結果。（編輯：唐聲揚）1110824