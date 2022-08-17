台大認定林智堅抄襲 教育部暫未收到訴願申請

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（中央社記者陳至中台北17日電）台大9日認定前新竹市長林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。教育部長潘文忠今天說，目前還沒收到林智堅的訴願申請，並重申論文品質控管規範也適用於在職專班，希望各校持續落實。

台灣大學9日召開記者會，宣布學術倫理審定會決議，認林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，因此認定是林智堅抄襲，撤銷他的碩士學位。

原獲民進黨提名參選桃園市長的林智堅之後宣布退出桃園市長選舉，並說要從選舉戰場轉向人生戰場，捍衛自己的清白。依照規定，林智堅若不滿台大的決議，可向主管機關教育部提出訴願。

潘文忠今天主持教育部部務會報，會前接受媒體聯訪，被問及林智堅論文案進度，他表示，目前為止還沒收到當事人提出的訴願申請。

另外，中國國民黨呼籲林智堅的指導教授陳明通辭去國家安全局長職務以及台大教職，接受學術倫理調查。台大16日證實，陳明通自111學年度起不再應聘兼職，但並非辭職。至於所涉及的學術倫理事件，仍會依程序繼續進行。

由於陳明通已屆退休年齡，不再應聘兼職是否仍能保有台大教職，校方昨天未明確說明。潘文忠今天被問及相關問題時也只說，陳明通在台大任職情形，涉及相關人事法規，「台大可能會更瞭解。」

另外，中小學即將於8月底開學，潘文忠表示，會尋過去幾年的經驗，在開學前與環保單位合作，為校園進行完整清潔消毒。相關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫物資準備，包括酒精、口罩、快篩試劑等，也都會持續發放。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，國際Omicron的BA.4、BA.5株疫情再起，預期下週起國內疫情將現反轉上升，高峰可能發生在9月底、10月初。

外界關注中小學開學後，是否會因疫情有停課情況，潘文忠說，目前仍與指揮中心交換意見中，也持續跟22縣市討論，應會在下週確認向社會說明。（編輯：卞金峰）1110817