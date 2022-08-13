林智堅論文案掀學術倫理討論 台大學生組織點出4問題

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（中央社記者陳至中台北13日電）前新竹市長林智堅論文涉抄襲並遭撤銷碩士學位，針對近來出現學術倫理爭議，台灣大學學生會、研究生協會今天發布共同聲明，點出審定過程揭露、教授指導責任等4問題，籲各界共同思考。

台大9日宣布學術倫理審定會決議，認定前新竹市長林智堅論文抄襲並撤銷碩士學位。台大學生會、研協會10日召開記者會，公布對台大校長遴選候選人的22項聯合提問，研協會長許冠澤曾公開呼籲，論文案已明顯成為各政黨政治角力工具，希望回歸學術倫理的實質討論，聚焦在結構性問題。

台大學生會、研協會今天晚間再針對學術倫理事件發表4點共同聲明，首先提及教育部「專科以上學校學術倫理案件處理原則」規定，指導教授對學生發表的論文，應負擔起一定責任，政治大學等校的學術倫理審議辦法也有相關規定。但台大既有規範，卻沒有明訂出指導教授的責任。

聲明主張，論文品質與學術倫理須由師生共同維護，當發生爭議時，應一併調查教授的指導過程與方法，以最高標準檢視學術殿堂中的「指導人」。至於具體應負起的「責任」為何、調查及救濟管道，都有討論空間。

聲明提到的第2點，呼籲各界關注教授對研究、教學投入心力的調配，呼籲落實多元升等指標，納入研究之外的工作成果，積極肯定教授在教學與指導上的付出。

台大學生會、研協會的聲明中，第3點呼籲社會反思學位意義與相對應的取得條件，主張在職進修、EMBA取得的學位證明，可與研究型碩士區分，不一定都要寫論文。

最後第4點呼籲，學術倫理爭議事件除法定保密事項，應將審定結果報告書、討論過程的書面資料等文書公開，讓社會公評。（編輯：卞金峰）1110813