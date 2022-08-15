議員批蔡壁如也捲論文爭議 柯文哲：可送委員會討論

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北15日電）民眾黨立委蔡壁如遭質疑在職專班論文不當引用，北市議員簡舒培今天批市長柯文哲是不是也要以醜陋等詞形容。柯文哲表示可以送學術倫理委員會討論，蔡壁如不會逃避。

民進黨前桃園市長參選人林智堅論文爭議，台北市長柯文哲曾表示「只能用一個字形容，ugly」等。柯文哲今赴北市議會專案報告，接受民進黨議員簡舒培質詢時被問及，柯文哲心腹、台灣民眾黨立委蔡壁如的碩士專班論文也被指控多處抄襲。

簡舒培說，蔡壁如論文抄研考會報告、甚至還抄到簡舒培2018年的臉書發文，逐字與標點都一樣，沒標出處，「這樣也是你口中的醜陋嗎」。

柯文哲回應，可以送學校的學術倫理委員會討論、蔡壁如不會逃避、很願意出席說明，「林智堅敢去台大學術倫理委員會？連去都不敢去」。

國民黨議員游淑慧也批，柯文哲本身就是「唯學歷是圖」的人，蔡壁如才也得去弄學歷來「鍍金」。

另一方面，有意投入年底北市長選戰的副市長黃珊珊，請辭時間點也受關注。

國民黨議員汪志冰質詢時問，柯文哲與黃珊珊兩人好像在唱雙簧，一個說耽誤到人家選舉、一個繼續寄生市府爽用資源。黃珊珊回應，不會為了選舉耽誤工作，另一名副市長蔡炳坤又生病，有些業務分工需要時間。

游淑慧也批柯文哲的澎湖參訪行程沒帶上黃珊珊「要留她下來看家」，是顧市政還是民眾黨選情？因為黃珊珊週末行程都在跑民眾黨行程或她自己的簽書會，也是因為黃珊珊有副市長身分才有這麼大的排場。

柯文哲回，還是要有人留守在北市，以防有緊急事件發生。（編輯：張銘坤）1110815