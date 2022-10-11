逢甲大學：許淑華論文涉不當引述 但未達撤銷學位程度

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逢甲大學11日表示，國民黨南投縣長參選人許淑華（圖）論文涉不當引述，但未達違反學術倫理情節重大程度。（中央社檔案照片）

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）國民黨南投縣長參選人許淑華論文涉抄襲，逢甲大學今天說，審定委員會調查，許淑華論文涉不當引述，但未達違反學術倫理情節重大程度，應111學年度上學期完成修正，送校備查。

許淑華遭爆碩士論文涉及抄襲前南投市公所專員謝百傑研究報告，許淑華日前函文給逢甲大學自請調查。逢甲大學今天透過文字稿指出，8月4日陸續獲具名檢舉逢甲大學經營管理學院畢業生許淑華的碩士論文疑似抄襲案件，依據學校「博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」規定，進入處理程序。

逢甲大學經營管理學院聘任3名校外學者專家、2名校內教授組成審定委員會，依照調查程序辦理審定作業，共計召開4次審查會議，期間指導教授、被檢舉人及關係人除提出書面說明及相關佐證資料外，並出席審查會議，進行口頭說明及答詢。

審定報告指出，經審視被檢舉人的227頁的學位論文與關係人的研究報告，兩者內容、章節的安排，及其論文核心包含研究動機、研究問題、研究目的、研究方法、訪談資料分析及研究發現等，皆有差異。

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逢甲大學說，被檢舉人許淑華的學位論文完成在關係人研究報告公布之前，基於審定委員共識，判定論文的原創應屬於許淑華，但因許淑華的學位論文仍存有引用瑕疵情事。

逢甲大學說，學位論文經審定，涉及不當引述，但未達違反學術倫理情節重大應予撤銷學位的程度，根據「逢甲大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」規定，審定委員會依權責做出「被檢舉人於本學期內（111學年度上學期）完成學位論文修正，並送交學校備查」的決議。（編輯：卞金峰）1111011