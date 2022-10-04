鄭文燦遭檢舉論文涉抄襲 鄭運鵬：絕對不會有問題

桃園市議員參選人游智彬4日到台大檢舉桃園市長鄭文燦國發所論文涉嫌抄襲。對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（前）受訪表示，鄭文燦在求學及市政都有很好成績和自信，絕對不會有問題，請大家放心。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月4日

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園市議員參選人游智彬今天到台大檢舉桃園市長鄭文燦國發所論文涉嫌抄襲。對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示，鄭文燦在求學及市政都有很好成績和自信，絕對不會有問題。

鄭運鵬上午出席民進黨蘆竹區市議員參選人劉勝全競選總部成立大會，他在會前接受媒體聯訪，他說，大家都知道鄭文燦博學強記，他覺得這個參選人有點瞎，「不過他們為了想蹭聲量、搶新聞大概也無可奈何」，鄭文燦在求學及市政都有很好的成績和自信，絕對不會有問題，請大家放心。

對於記者詢問，如何看待國民黨桃園市長參選人張善政昨天說民進黨是假生產線。鄭運鵬說，在張善政眼中桃園好像一無是處，這幾年不管在民調、市政成績、市民或國人評價，桃園市都是名列前茅，很遺憾張善政看不到桃園的好，甚至把桃園好的說成壞的。

鄭運鵬表示，很遺憾也希望每一個參選桃園市長或市議員的人，都是發揮桃園的強項，可以提自己的政策，但是不需要貶低現在的桃園。（編輯：李錫璋）1111004