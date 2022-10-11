碩士論文審查結果出爐 許淑華：終於還清白公道

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逢甲大學11日公布論文審查結果，指許淑華論文有不當引述但未達撤銷學位程度。（圖取自許淑華臉書facebook.com）

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）國民黨南投縣長參選人許淑華碩士論文遭檢舉抄襲，逢甲大學審查後，今天公布結果為不當引述但未達情節重大應撤銷學位；對此，許淑華說，終於還清白公道，盼攻擊到此為止。

許淑華遭爆料，就讀逢甲大學經營管理學院2009年發表的碩士論文「公部門結合地方文化創意產業發展之研究—以南投市為例」，與許淑華擔任南投市長期間的專員謝百傑於2009年發表研究報告相似度非常高，謝百傑表示當年告知許淑華這是未發表文章，可提供參考。

許淑華8月表示，2年前已說明，就是概論、文獻回顧引用未發表文章，部分段落未註明出處，後來她請教指導教授，得知雖參考未發表文章，仍要註明出處，當時她承認是個人疏忽，但對論文非常有信心，因為論文主體是以自己擔任南投市長辦活動推展，是自己發想。

對於母校逢甲大學審定論文涉及不當引述，但未達違反學術倫理情節重大應予撤銷學位的程度，許淑華晚間透過聲明稿表示，逢甲大學今天公布「整體論文仍屬許淑華原創」，簡單說，她的碩士論文沒有重大違反學術倫理，她的碩士學位依然有效存在。

許淑華表示，審查結果公布，立刻有人恭喜她，歷經波折終於還清白、公道，從被質疑碩士論文涉嫌高比例抄襲以來，她已公開道歉有部分引述不當，但大部分內容是自己寫，清白一直都在，不需要刻意捍衛、不需要政黨力挺，謝謝相信她的支持者。

許淑華說，有心人為縣長選舉、為轉移焦點，質疑她的碩士論文，才讓論文通過學校的學術倫理審查，給了一個具有「法律效力」的證明，證明論文是原創，論文風波結束，希望對她的攻擊到此為止，不需要採取提告來遏止「意圖使人不當選」的誹謗。

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許淑華表示，她更在乎的是南投縣民福祉，希望外界將眼光放在南投發展願景，她提出「領投發展、全齡宜居、創新永續」主軸，及農業、觀光、經濟、交通、樂齡、育成、共好、永續、創新、智慧的10大願景，可讓南投保有傳承、發揮特色、迎接創新概念、兼顧多元永續未來目標，發展出南投縣獨有的幸褔繁榮。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧表示，依照國立台灣大學標準、正常標準，比例超過20%就算抄襲，許淑華的論文多則達70%多、少則逾20%，「當然是抄襲」，逢甲大學顯然覺得論文有爭議，所以提出很多修正要求，許淑華的論文還有很多關卡要突破。（編輯：陳仁華）1111011