藍質疑研究計畫抄襲 陳吉仲：不實指控會提告

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（中央社記者劉冠廷、吳欣紜台北6日電）國民黨今天表示，農委會主委陳吉仲的研究計畫不僅涉嫌嚴重抄襲、未註明出處，更與學生論文高度重疊內容，質疑陳吉仲拿學生的論文來交報告領研究費，呼籲國科會、交通部儘速調查。

陳吉仲回應，國民黨不斷提出污名化的指控，為了捍衛學術名譽，只要不實指控都會去提告；若國民黨覺得報告有問題，可以提到相關單位，回到學術相關標準處理。

國民黨上午舉行「民進黨要調查張善政、高虹安，陳吉仲再爆抄襲事證，國科會、交通部還不調查」記者會，文傳會主委洪孟楷說，陳吉仲過去擔任計畫主持人的研究計畫，經比對有2篇由交通部氣象局委託的研究計畫，有高度比例的重複，甚至與指導過的學生論文內容重疊，要求交通部應該儘快進行調查。

與會的國民黨台北市議員徐巧芯則說，陳吉仲執筆的研究案「中長期定量降水估計技術之研發與應用」，是2008年由交通部氣象局資助254萬7000元，以民進黨標準而言，這篇就是「新瓶裝舊酒」，抄襲比例達87%，陳吉仲再次「一魚兩吃」，拿過去著作填充新研究計畫內容。

徐巧芯質疑陳吉仲抄學生論文，同樣是2008年由交通部氣象局資助金額289萬3000元的研究案「台灣與東亞地區之月、季定量降水估計技術研發與應用」，抄襲自己擔任指導教授的學生碩論「桃竹苗地區水資源經濟模型之建立與應用」、抄襲比例高達88.9%。她說，陳吉仲擔任教授後指導學生論文，內容卻變成老師的研究計畫，這比國安局長陳明通還誇張。

陳吉仲接受媒體訪問時表示，國民黨這一、兩週來不斷針對個人學術期刊、研究委託報告提出污名化的指控，為了捍衛學術名譽，只要不實指控，他都會去提告。

陳吉仲說，「我又沒有要選舉」，國民黨連日來不實的針對指控，無非是要掩飾國民黨桃園市長參選人張善政的研究報告爭議，「但我不會以國民黨這樣污名化的方式來同樣對待張善政的研究報告」，會客觀、中立的執行審查。

陳吉仲強調，國民黨或相關人員如果真的覺得報告有問題，都可以提到相關單位，「這樣更可以還我清白」，呼籲回到學術相關標準來處理。

媒體詢問，如果國民黨到農委會申訴，農委會是否會處理？陳吉仲表示，「當然」，所有政府機關都有既定的流程跟機制存在。（編輯：翟思嘉）1111006