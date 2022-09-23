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農委會研究案爭議 張善政：已發函要求公開資料

2022/9/23 13:18（9/23 14:21 更新）
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國民黨桃園市長參選人張善政（中）23日舉行交通平權政見記者會，他受訪時說，已經在22日函文給農委會，要求公開全部資料；並表示，國民黨現在氣勢團結，是讓他贏得選戰最大的信心。（張善政競辦提供）中央社記者葉臻傳真 111年9月23日
國民黨桃園市長參選人張善政（中）23日舉行交通平權政見記者會，他受訪時說，已經在22日函文給農委會，要求公開全部資料；並表示，國民黨現在氣勢團結，是讓他贏得選戰最大的信心。（張善政競辦提供）中央社記者葉臻傳真 111年9月23日
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（中央社記者葉臻桃園23日電）針對農委會研究計畫案爭議，中國國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，已經在昨天函文給農委會，要求公開全部資料；國民黨現在氣勢團結，是讓他贏得選戰最大的信心。

張善政21日為行政院農業委員會研究案爭議舉行說明會時說，目前公布的研究成果只是一部分，呼籲農委會公開全部文件、經費預算及報支資訊。

張善政今天召開交通平權政見記者會，接受媒體聯訪時說，昨天一早就已經發函給農委會，發函文件等農委會收到後，看農委會願不願意公開。

針對民主進步黨桃園市長參選人鄭運鵬今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性確診，張善政說，雖然彼此是競爭對手，不過碰到這種情況，還是希望他早日康復。

媒體詢問，有沒有什麼話想對民進黨說，以及對於有媒體民調指出，鄭運鵬領先約5個百分點，觀察目前桃園選情，有沒有信心贏得年底的選戰。

張善政表示，希望民進黨停止抹黑。現在有很多機關，包括國民黨內部都有持續在做民調，關於這份說鄭運鵬領先5個百分點的媒體，民調專家在打分數上一顆星都沒給。

張善政也說，始終都充滿信心，國民黨現在這整個團結態勢，就是會讓他贏得選戰最大的信心。

媒體詢問，怎麼看今天無黨籍桃園市長參選人鄭寶清，針對八德國民運動中心羽球場天花板輕鋼架強震時塌落，向桃園地檢署告發桃園市長鄭文燦涉犯刑法瀆職、背信、圖利。

張善政說，除了羽球場，還有其他工程品質的案子，都陸續曝露出來，鄭文燦對於這些任內的公共工程品質造成民眾疑慮的問題，應該妥善說清楚。（編輯：方沛清）1110923

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