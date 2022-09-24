研究計畫遭質疑抄襲 陳吉仲：重複比例僅3%

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）農委會主委陳吉仲研究計畫昨天遭爆抄襲，陳吉仲今天回應，透過比對工具比對重複比例僅3%，也強調被指控重複部分是政府公開數據，自己對論文要求向來謹慎。

國民黨高雄市議員參選人白喬茵昨天在臉書貼文點名陳吉仲，質疑陳吉仲曾擔任計畫主持人的執行計畫「我國環境友善農業經營直接給付之研究」，大量抄襲台大農經系教授林國慶96年的「全民造林政策之執行成果與政策分析」與97年的「提昇農民平地造林所得之探討計畫」，引發外界爭議。

對此，陳吉仲今天在臉書粉絲專頁貼文指出，同樣以比對工具iThenticate設定相同的條件比對，自己曾擔任計畫主持人的執行計畫「我國環境友善農業經營直接給付之研究」呈現重複比例僅為3%。

陳吉仲說，「這與中國國民黨桃園市長參選人張善政先生擔任計畫主持人的研究報告重複比例有5篇超過45%，另有一篇25%以上，是完全不同的。」

陳吉仲也提到，這次被指控重複圖表部分是政府公開地造林成果面積數據，圖表也是根據政府數據製作長條圖，而後面參考文獻也有確實引用林務局的「平地景觀造林及綠美化計畫」。

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陳吉仲說明，這個研究團隊的研究人員，同時參與2項計畫的撰寫，報告也都是研究人員自己的研究及整理，這與直接從他人的報告內容複製貼上的情況，截然不同。

陳吉仲最後強調，「自己投身學術幾十年，發表過60、70篇國內外期刊論文，對於自己的期刊論文，我向來要求謹慎。對於外界的檢視，我坦蕩蕩面對也會充分說明，我對我們的研究負責，不會退卻於似是而非的操作。」（編輯：郭諭儒）1110924