張善政研究案爭議 陳吉仲：將請當事人提供意見

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國民黨桃園市長參選人張善政的行政院農業委員會研究案爭議，農委會主委陳吉仲（圖）16日表示，民國96年到98年報告已公開，盤點抄襲疑慮將告一段落，會請當事人、機關提供意見。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）中國國民黨桃園市長參選人張善政的行政院農業委員會研究案爭議，農委會主委陳吉仲今天表示，民國96年到98年報告已公開，盤點抄襲疑慮將告一段落，會請當事人、機關提供意見。

陳吉仲上午於農委會出席第6屆百大青農標竿表揚典禮，接受媒體聯訪表示，張善政指合約須終生保密，他才會回農委會沒有終生保密條款。

他說，所有農委會委託研究報告計畫都有相關保密條款，但不代表每個研究報告都要保密；以張善政個案為例，96年到98年執行農業電子相關研究計畫3年研究成果，其中96年、97年研究成果都在政府研究資訊系統（GRB）公開，已無保密部分。

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陳吉仲表示，98年研究成果，2、3週前經農委會重新檢視，保密理由已不見，依政府資訊公開法相關規定，提供各黨立法院黨團及立法委員，已不存在保密理由。

他說，農委會已說明，將完整盤點研究案受外界質疑的地方，及96年到98年研究報告是否涉及重複性非常高或是否可能抄襲等疑慮，且將告一段落，接下來依相關流程，請當事人、機關提供相關意見說明疑點。（編輯：李明宗）1110916