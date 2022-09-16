鄭運鵬：研究案已無保密問題 張善政顯然心虛

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（中央社記者葉臻桃園16日電）民主進步黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，中國國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究計畫案早已無保密問題，張善政「把保密條款當保命條款」，作為推拖拉理由，很顯然心虛。

鄭運鵬上午到平鎮區山仔頂市場掃街拜票，媒體詢問，是否希望行政院農業委員會公開當初合約內容？鄭運鵬表示，合約內容其實已公開，國民黨籍立法委員都有，農委會也多次公開說明現在沒保密問題，資料全公開。

他說，現在根本沒保密義務及必要，很顯然張善政心虛；張善政知道保密條款失效，還作為推拖拉理由，很不可思議。張善政應想清楚怎麼講，或告訴大家「我就不講了」也可以。

此外，鄭運鵬表示，現在各方民意調查，開始領先甚至不斷拉大差距，這代表過去做法，包含正面、帶歡樂提政見等獲市民認同。

媒體追問，鄭運鵬屢提政見，張善政卻連政策白皮書都沒出爐？鄭運鵬說，國民黨主席朱立倫當初提名張善政，還組號稱行政院幕僚層級團隊，但現在還沒提出讓大家有感的政見。

他說，張善政團隊太依賴中國市場時代的行政院幕僚，現早已不敷使用，且團隊可能還在了解桃園，提施政看法很多是錯誤資料，甚至把國民黨執政時期缺點當亮點，造成現在具體政策「蠻慘的」。

鄭運鵬表示，希望張善政團隊先說明清楚研究計畫案，否則沒人相信張善政提的政見；如果連醜聞弊端都無法防止，其他政見可能可信度也不高。

陪同掃街的民進黨副秘書長林飛帆接受媒體聯訪時，被問及台北市長柯文哲「保台不需要抗中」、「最討厭每天喊口號但什麼事情都不做」等發言。

林飛帆表示，會有保台議題，關鍵在於中國共產黨不斷文攻武嚇台灣，加大武統台灣威脅，在這情境下如何保台，答案已清楚，希望柯文哲不要用喊口號標籤，試圖掩蓋求和主張。（編輯：李明宗）1110916