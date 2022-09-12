陳吉仲指研究報告沒簽終生保密 張善政籲公開合約

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）農委會主委陳吉仲今天說，農委會沒有簽終生保密規定，國民黨桃園市長參選人張善政表示，最好的做法就是請農委會公開合約讓各界檢視，看是否有保密條款，把所有文件公諸於世。

張善政晚間在桃園區競總媒體中心，進行「善GO方程式」影片拍攝，他在拍攝前接受媒體聯訪表示，最近推出的影片，第一集是鐵道，第二集是自己要做的東西，想讓大家感受一下他很喜歡DIY的嗜好或習慣。

記者詢問張善政，日前說農委會的研究報告有終生保密規定，但農委會主委陳吉仲下午說，這是計畫主持人跟宏碁之間的關係，農委會沒有簽終生保密規定。

對此，張善政說，想釐清事情最好的做法，就是請農委會把當初跟宏碁的合約拿出來公諸於世，讓社會各界檢視，看看合約條款內有沒有保密條款。同時也把計畫裡所有的文件都公諸於世，讓大家看看計畫的呈現。

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另外，對於過去曾大讚無黨籍桃園市長參選人鄭寶清仗義執言很佩服，現在傳出論文也有瑕疵、涉嫌抄襲。張善政說，先前說鄭寶清仗義執言，主要是敢在民進黨的壓力下，說「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」，若鄭寶清的論文也被質疑，應該也要坦然面對事情好好說明清楚。

對於TVBS民調顯示，張善政領先9個百分點，張善政表示，民調一向就是當參考，團隊就是依照自己的步調一步一步往前走，把基礎打好，贏得最後的勝利。（編輯：李錫璋）1110912