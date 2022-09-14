張善政研究爭議案 農委會：未簽終生保密合約

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（中央社記者吳欣紜台北14日電）國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究報告被爆抄襲，張善政稱有終生保密規定，也有媒體人指稱確實有保密條款，農委會今天重申，並沒有與任何一方簽「終生保密」合約。

張善政任職宏碁期間主持的農委會研究計畫，日前遭媒體爆料指涉及抄襲，張善政日前說，會在最適當時間點舉行記者會說明，但當時合約對宏碁股份有限公司有要求終生保密，他只能講些關鍵資訊。

農委會主委陳吉仲日前雖已經受訪表示，這是計畫主持人跟宏碁之間的關係，農委會沒有簽終生保密規定，但資深媒體人黃暐瀚昨天在臉書發文截圖表示，根據宏碁當年跟農委會所簽合約，其中第十條「計畫主持人及參與計劃工作人員均應嚴守契約應保密事項，未經甲方同意，乙方不得將契約內容、執行情形及研發成果公開或洩漏於本契約關係人以外之人員」，顯見農委會確有保密條款。

對此，農委會發言人陳淑蓉今天再度重申，該案農委會並沒有和任何一方簽「終生保密」合約。

陳淑蓉也說，任何科技計畫的契約都會針對研究成果及執行情形訂定相關保密行為，根據契約第十條所謂「未經甲方同意，乙方不得公開…」，農委會已重申多次，相關研究報告已公開於GRB系統中。

陳淑蓉也提到，98年的研究報告及契約，農委會在兩週前就已依法提供給索取資料的立委，顯示農委會檢視相關計畫已無保密必要性。（編輯：吳協昌）1110914