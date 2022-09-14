保密條款曝光？張善政：誰說真話假話大家看得清楚

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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）資深媒體人黃暐瀚13日在臉書發文截圖表示，農委會確有保密條款。國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，過去受限保密條款不能說太多，現在誰說真話、誰說假話，大家看得清楚。

張善政上午前往新屋區參觀太平洋自行車博物館，對於記者聯訪詢問，黃暐瀚13日在臉書Facebook表示，根據宏碁當年跟農委會所簽合約，其中第十條「計畫主持人及參與計劃工作人員均應嚴守契約應保密事項，未經甲方同意，乙方不得將契約內容、執行情形及研發成果公開或洩漏於本契約關係人以外之人員」。

黃暐瀚指出，若他看到的合約（僅看到保密條款部分，未涉其他內容）是真的，還真的需農委會同意，宏碁才能公開當年合約。

張善政說，過去一陣子，向各界報告不能講太多，因為要遵守當時合約簽署的保密條款，但農委會主委陳吉仲說沒有保密條款，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬也說保密條款是在迴避，透過黃暐瀚公布合約條款片段，誰說真話、誰說假話，大家看得清楚。

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記者詢問，中國大陸官媒人民政協報10日刊登一篇文章指出，「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」。但國民黨主席朱立倫12日表示，「九二共識，一中各表」是國民黨堅定立場，「他們講他們的，我們講我們的，不就是各表」。對此，張善政說，「朱主席講的沒錯，就是這個樣子」。

對於鄭運鵬近日頻推政見，張善政指出，選舉時，雙方就應陸續端出政見，團隊目前也端出幸福里程數、育兒顧老，鼓勵青年創業的5個友善等，最近官網已上線，民眾可到官網上看歷來公布的政見，未來還會有更多。 （編輯：方沛清）1110914