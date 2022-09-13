鄭運鵬指自創保密條款 張善政建議用立委職權調閱

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究報告涉抄襲，並稱簽有終生保密條款，遭民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說保密條款像自創，張善政建議鄭運鵬可利用立委職權調閱合約。

張善政今天下午前往台北市接受專訪，他在專訪前接受媒體聯訪，對於記者詢問，如何看待農委會主委陳吉仲否認農委會簽終生保密規定，以及民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示，終生保密條款似乎是張善政自己創造出來的說法。

張善政表示，農委會若說沒有保密條款，他已呼籲調出當年合約，讓社會各界檢視，看看上面白紙黑字有沒有寫保密條款。

張善政說，他有保密條款的限制，鄭運鵬不相信的話，建議可利用立法委員的職權，向農委會調閱合約，看看上面有沒有寫保密條款。

對於鄭運鵬競選辦公室說，對比過去大談誠信的張善政，研究報告案看來有點諷刺。張善政說，他覺得鄭運鵬才奇怪，鄭運鵬是挺抄襲的人，沒有權利講這些話。

對於農委會的做法，張善政表示，一點都不奇怪、意料之內，所以他才說不要嘴巴講沒有保密條款，請農委會拿出當年跟宏碁公司簽的合約，白紙黑字一翻兩瞪眼，他也說，農委會研究報告遭質疑抄襲事件對選情並沒有影響。（編輯：李錫璋）1110913