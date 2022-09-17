縣市長參選人論文遭指抄襲 朱立倫：尊重學術審查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨南投縣長參選人許淑華（左3）17日上午舉辦競選總部成立大會，國民黨主席朱立倫（右3）及南投縣長林明溱（左2）都到場站台。（許淑華競選總部提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年9月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪南投17日電）民進黨立委林靜儀指國民黨南投縣長參選人許淑華等4名縣市參選人論文涉抄襲卻神隱，國民黨主席朱立倫今天指出，黨的態度是尊重學術單位最後認證結果，過程中抹黑沒意義。

國民黨南投縣長參選人許淑華今天上午舉辦競選總部成立大會，朱立倫及南投縣長林明溱到場站台，朱立倫接受媒體聯訪，針對南投縣長選舉及論文爭議作出回應。

有媒體詢問，民進黨立法委員林靜儀指國民黨桃園市長參選人張善政、南投縣長參選人許淑華等4名縣市長參選人論文涉抄襲卻神隱，朱立倫應出面道歉。朱立倫回應指，國民黨採取理性態度，也就是尊重學術單位最後審查認證結果，但在過程中進行抹黑沒有意義。

朱立倫說，國民黨在縣市長選舉中，推出的都是穩健、中道及理性的候選人，南投推出的許淑華，問政成績有目共睹，對手雖然挾優勢抹黑國民黨提名的參選人，但他相信黨提名的人選經得起考驗。

朱立倫隨後也登台為許淑華加油打氣，呼籲南投鄉親支持在地服務多年的許淑華；許淑華上台演講時也說，希望台下群眾當她的後盾，讓她能為南投服務。（編輯：郭諭儒）1110917