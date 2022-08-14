蔡壁如論文遭指不當引用 德明科大啟動審理

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）台灣民眾黨立委蔡壁如遭質疑在職專班論文有不當引用情形，德明財經科技大學今天說，校方一向辦學嚴謹，對民眾檢舉或陳情秉持公正客觀態度，收到檢舉信件後，已啟動審理事宜。

桃園市前市議員王浩宇在臉書質疑蔡壁如2019年德明財經科技大學的論文「民意代表社群網站市政議題關注度探討」有許多不當引用的情形，他已向校方檢舉。

對此，德明財經科技大學發布聲明，指出針對王浩宇昨天寄信給資訊學院院長林建福及資管系系主任、指導 教授檢舉蔡壁如碩士論文有不當引用，請校方召開學術委員會審議一事，林建福當日已回覆王浩宇，請王浩宇向教務處提出檢舉。

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校方強調，這是根據「德明財經科技大學學生違反學術倫理案件處理規定」第3條規定，若經由檢舉者，應由檢舉人以書面載明具體事實及檢附相關證據並具名及連絡電話與地址，向教務處提出檢舉。教務處當日隨後收到王浩宇檢舉信件，並依規定啟動相關審理事宜。

針對王浩宇收到來自MogengSong信件一事，經校方查證，發現不明身分寄件者使用的並非學校郵件帳號，王浩宇寄出的檢舉信件僅限教務長、院長、系主任、指導教授知悉，未轉寄校內教職員，無教職員回覆院長情事。籲各界勿散播不實資訊，若有損校方聲譽，校方保留法律追訴權。（編輯：管中維）1110814