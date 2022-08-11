更多編輯台推薦新聞：
專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
政治

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蔣尚義：加入中國中芯決定錯誤 是一生中愚蠢的事
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉4/300
首頁 / 政治

許淑華碩士論文遭檢舉涉抄襲 逢甲大學2個月內審定

2022/8/11 18:08（8/11 18:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨南投縣長參選人許淑華（立者）遭檢舉碩士論文涉抄襲，逢甲大學11日指出將在2個月內完成審定。（中央社檔案照片）
國民黨南投縣長參選人許淑華（立者）遭檢舉碩士論文涉抄襲，逢甲大學11日指出將在2個月內完成審定。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中11日電）民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文風波，國民黨南投縣長參選人、立委許淑華也遭檢舉碩士論文涉抄襲，逢甲大學今天指出，成立審定委員會，2個月內完成審定。

台灣大學認定林智堅碩士論文抄襲情節嚴重，撤銷林智堅碩士學位。許淑華也遭爆碩士論文涉及抄襲，日前，許淑華函文給逢甲大學自請調查。

逢甲大學指出，依照逢甲大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點規定，必須有人具名檢舉，才會啟動相關審查程序，上週接獲具名檢舉函，進行審查通過，已確定成案。

逢甲大學表示，依據校內學位論文違反學術倫理案件處理要點，成立審定委員會，程序會在2個月內完成，審查過程不公開，審查結果將報給教育部。（編輯：陳仁華）1110811

延伸閱讀
論文再遭指抄襲 許淑華：請母校調查 會出席陳述論文被指抄襲 許淑華：引用未註明出處是疏忽台大：林智堅論文抄襲情節嚴重 撤銷碩士學位台大撤銷林智堅學位 學界連署支持、反對都有論文抄襲事件 政大前校長提出三大反思
許淑華
蔡培慧團隊遞檢舉函 要求南投縣府調查許淑華論文
林智堅
潘文忠：已收到台大審定結果 林智堅暫未提訴願
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
指黃珊珊終究要選 柯文哲：耽擱她選舉行程不好意思