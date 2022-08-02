論文再遭指抄襲 許淑華：引用未註明出處是疏忽

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國民黨南投縣長參選人許淑華（左2）碩士論文再度遭指涉抄襲，許淑華2日受訪表示，2年前已對論文做說明，就是概論、文獻回顧當時是引用未發表文章，部分段落未註明出處，當時已承認是個人疏忽。（許淑華團隊提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年8月2日

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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）國民黨南投縣長參選人許淑華碩士論文再度遭指涉抄襲，許淑華今天公開受訪表示，2年前已說明，就是引用未發表文章，部分段落未註明出處，當時已承認是個人疏忽。

論文抄襲風波延燒到南投縣長選戰，有不具名人士昨天向特定媒體爆料指出，國民黨立法委員、南投縣長參選人許淑華，就讀逢甲大學經營管理學院2009年發表的碩士論文「公部門結合地方文化創意產業發展之研究—以南投市為例」，與許淑華擔任南投市長期間的專員謝百傑於2009年發表研究報告相似度非常高。

促轉會前副研究員吳佩蓉2020年8月曾透過臉書質疑許淑華在逢甲大學經營管理碩士在職專班論文涉嫌抄襲；許淑華當時回應，她的碩士論文有獨創性和完整性，部分因引用未發表文章，而疏忽未載明引用出處，身為公眾人物被檢驗是正常，但不容許被抹黑或誤解。

同樣的論文如今再遭指涉抄襲，許淑華今天上午透過臉書粉絲專頁表示，解釋再多，也抵不過有心人無差別胡亂抹黑打擊，要判斷一本論文有沒有造假、變造、抄襲、代寫，就是讓畢業學校進行學術審查及比對，因此，她今天發函請學校依學術倫理規範調查及比對論文，若學校通知她必須到場陳述，一定配合出席說明。

國民黨南投縣黨部今天下午在埔里鎮黨部召開記者會，宣布徵召埔里鎮民代表黃敏聰代表國民黨參選埔里鎮長，縣黨部主委林儒彬、許淑華、國民黨立委馬文君等人出席，這是昨天爆出論文風波後，許淑華首次公開露面行程，媒體再次追問遭指論文涉抄襲看法。

許淑華除再次說明臉書發布的內容，她接受媒體聯訪也表示，2年前已對論文做說明，就是概論、文獻回顧當時是引用未發表文章，部分段落未註明出處，經媒體詢問，後來她請教指導教授，得知雖然參考未發表文章，但仍要註明出處，當時她也承認是個人疏忽。

許淑華說，相信此疏忽對論文有瑕疵，但她仍對自己的論文非常有信心，因為論文主體是她以自己擔任南投市長辦理南投意麵節等活動推展，都是她自己發想，對論文主體性及原創性，非常有信心，不過最終仍交由逢甲大學認定，不是她說了算，也不是對方說了算。

許淑華指出，民進黨要用她的論文來挽救民進黨桃園市長參選人林智堅、民進黨南投縣長參選人蔡培慧萎靡選情，「我覺得看起來是做不到的」，民進黨一貫技倆就是打烏賊戰，大家都非常清楚，她今天已發文請逢甲大學審查檢視論文，待結果出爐，再向外界說明。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台行程明朗化，中國海關總署暫停台灣多家食品廠進口，引發關注。對此，許淑華說，此舉對產業衝擊很大，民進黨全黨不應只顧著林智堅，而是要照顧百姓生計。（編輯：郭諭儒）1110802