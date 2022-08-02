論文再遭指抄襲 許淑華：請母校調查 會出席陳述

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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）國民黨南投縣長參選人許淑華碩士論文再度遭指涉抄襲，許淑華今天說，解釋再多也抵不過有心人抹黑，她已請母校調查論文是否違反學術誠信與倫理，若需到場陳述，一定會出席。

論文抄襲風波延燒到南投縣長選戰，有不具名人士昨天向特定媒體爆料指出，國民黨立法委員、南投縣長參選人許淑華，就讀逢甲大學經營管理學院2009年發表的碩士論文「公部門結合地方文化創意產業發展之研究—以南投市為例」，與許淑華擔任南投市長期間的專員謝百傑於2009年發表研究報告相似度非常高。

而促轉會前副研究員吳佩蓉曾在2020年8月透過臉書發文，質疑許淑華在逢甲大學經營管理碩士在職專班論文涉嫌抄襲，許淑華當時回應，她的碩士論文有獨創性和完整性，部分因引用未發表文章，而疏忽未載明引用出處，身為公眾人物被檢驗是正常，但不容許被抹黑或誤解。

如今同樣的論文再遭指涉抄襲，許淑華昨天不願回應此事。她今天透過臉書粉絲專頁表示，每逢選舉，她的論文屢被非具學術專業的有心人士及媒體，質疑有抄襲等違反學術誠信與倫理行為，衍生不少「抄襲、相似度高達72%」等謠言、梗圖滿天飛，不論她再三說明解釋，還是有不專業有心人士或團體持續放話。

許淑華指出，更有人指稱她利用市長身分進行論文問卷蒐集與調查訪問工作，這是極不專業的話語，例如民進黨桃園市長參選人林智堅「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響以2014新竹市長選舉為例」論文，就是研究自己2014年的選舉；羽球好手戴資穎「剖析世界頂尖羽球女單之優劣」論文，也是針對自己熟悉的環境及易取得數據資料來撰寫輪文，這在學術界正常不過。

許淑華表示，解釋再多，也抵不過有心人在社群網路群組無差別胡亂抹黑打擊，要判斷一本論文有沒有造假、變造、抄襲、代寫等情事，就是讓畢業學校進行學術審查及比對。

許淑華說，因此，她今天發文請學校依據學術倫理規範來調查及比對她的論文，釐清是否有抄襲、舞弊或違反著作權法等違反學術誠信與倫理行為，以及她的論文是否為具獨創性和完整性的合格碩士論文，若學校通知她必須到場陳述，一定配合出席說明。

許淑華指出，新竹市長任期未滿，受黨主席託付辭去民選市長，搖身一變成為桃園市民的林智堅，因涉嫌中華大學及台灣大學兩本碩士學術論文抄襲情事，未能止血，甚至影響民進黨全國選情，民進黨開始進行全國性烏賊戰術，針對對手論文進行無差別潑墨攻擊，藉此幫助深陷「雙論文門」及「新竹球場醜聞」的林智堅轉移焦點。（編輯：謝雅竹）1110802