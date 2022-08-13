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論文代寫廣告裁罰11件 暫未查獲教授涉案

2022/8/13 22:53
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（中央社記者陳至中台北13日電）學界近期發起連署，呼籲教育部正視論文代寫問題，教育部今天表示，至今已裁處11件以廣告、口述等方式引誘代寫論文，但暫未發現有大學教授涉案。

台灣大學台灣文學所博士生吳嘉浤等人近日發起「大學授予政治人物學位應有公眾監督機制」連署，獲得多所公私立大專學者、研究生響應，今天並在台大校門口舉辦記者會，其中一項呼籲，便是希望教育部應正視論文代寫的「槍手」問題。

對此，教育部今天晚間以文字回應，「學位授予法 」規定，請論文代寫可處新台幣60萬到100萬元罰鍰，且會被撤銷學位。

教育部指出，近年共裁處11件以廣告、口述、宣播或其他方式，引誘代寫、代製論文、作品、成就證明、書面報告、技術報告或專業實務報告。其中有2件是裁處公司行號，9件為個人，裁處金額為30萬到100萬元不等。

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不少業者標榜是大學教授兼職代寫論文，不過教育部目前查獲的案件中，還沒有大學教授涉案。以2件裁處公司行號的案例來說，廣告是呈現「堅強的碩士、博士組合而成知識團隊」。

相較於代寫廣告，要實際抓到人委託代寫論文，難度更高。教育部解釋，代寫論文案件必須有雙方合意及金流做佐證，因此裁處成案有限，例如民國108年曾接獲1起涉論文代寫的檢舉案，但查到最後沒有充足的具體事證，因此未成立。（編輯：卞金峰）1110813

吳嘉浤
學界連署籲正視論文代寫 建立吹哨保護機制
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