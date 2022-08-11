議員指漠視擺爛勞動局長陳信瑜請辭案 柯文哲受訪未回應

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北11日電）台北市勞動局長陳信瑜遭疑濫用首長特別費、已向市長柯文哲口頭請辭。議員批柯文哲為保護陳信瑜，漠視、擺爛；柯文哲今天被堵訪時，問到此事則未回應。

陳信瑜遭質疑濫用首長特別費，向丈夫任職公司買酒品等。台北地方檢察署7月27日指揮法務部調查局搜索陳信瑜住處等2處並約談到案，檢察官7月28日諭令陳信瑜新台幣20萬元交保。

陳信瑜7月29日表示，已向台北市長柯文哲口頭請辭。

社會民主黨籍台北市議員苗博雅說，陳信瑜至今仍擔任台北市勞動局長，就是因市長柯文哲漠視及沒後續態度，更別說會實際處理，且北市府政風處調查報告、議會調查小組提出報告等，皆認為陳信瑜有洩密等狀況，但柯文哲為保護陳信瑜，寧願採視若無睹、麻木不仁態度面對陳信瑜的辭職，根本就違背長期以來主張清廉公開透明態度。

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國民黨籍北市議員游淑慧表示，柯文哲仍未讓陳信瑜請辭，就是在擺爛，讓陳信瑜持續賴在勞動局長位置，「只有找不到的工作、沒有辭不掉的工作」，且市議會都有進行調查等作為，但最難的是面對賴皮加上長官願意包庇的官員，因九合一選舉將屆，可能因無人關注此事後續發展，更讓柯文哲繼續漠視陳信瑜的請辭。

柯文哲今天下午出席「台北蓋水」彩繪特色人孔設計成果展，被媒體堵訪時問及陳信瑜請辭後續，柯文哲未回應。（編輯：李錫璋）1110811