鄭正鈐：學位審委會早已決議 博士論文涉抄襲不成立

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北14日電）國民黨立委鄭正鈐的博士論文遭質疑涉抄襲，鄭正鈐今天表示，中華大學早在民國109年就已對此召開審議委員會，決議抄襲案不成立；譴責有心人士的刻意操弄，若再有人汙衊他的論文抄襲，將循司法途徑提告。

前新竹市長林智堅論文事件，讓各政治人物的學位論文頻受各界檢視。時代力量台北市議員參選人陳志明13日在臉書發文，質疑鄭正鈐的博士論文涉嫌抄襲，15日將正式具名檢舉。

鄭正鈐今天發布新聞稿指出，時代力量在民國109年7月曾質疑他的博士論文涉嫌抄襲，教育部接獲檢舉後，即於當年7月31日發函中華大學要求進行調查。

鄭正鈐表示，中華大學依據「中華大學博、碩士學位論文抄襲處理要點」由教務處邀請3名校外委員、一名校內院外委員與一名被檢舉人學系/學位學程主管，共同組成學位著作抄襲審議委員會，於同年9月9日會議經討論及投票後決議論文抄襲案不成立。

鄭正鈐指出，或許他的論文寫得不夠好，但他的論文沒有抄襲。在此譴責有心人士的刻意操弄，並鄭重聲明，若再有人汙衊他論文抄襲，將循司法途徑提告，以正視聽，捍衛聲譽。（編輯：林克倫）1110814