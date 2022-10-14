碩士學位遭撤銷 蔡壁如：論文若有瑕疵願辭立委

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民眾黨立委蔡壁如14日表示，目前未收到德明科大學倫會完整報告，若論文真的有瑕疵，她願辭去立委。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北14日電）台灣民眾黨立委蔡壁如的碩士論文遭德明科大撤銷，她今天表示，目前沒有收到學倫會完整報告，但她不會迴避政治責任，也不眷戀立委職位，待收到學倫會完整報告，若真的有做不好的地方，她願意辭去立委。

前桃園市議員王浩宇日前在臉書質疑蔡壁如2019年德明財經科技大學的論文「民意代表社群網站市政議題關注度探討」，有許多不當引用的情形，並向校方檢舉；德明科大學倫會認定她違反學術倫理，教務會議通過撤銷學位。

蔡壁如今天上午偕政大教授蔡增家舉行記者會回應德明科大學術倫理案審定結果。

蔡壁如記者會上重申，校方發給她的「學術倫理審定結果」電子郵件僅314字，發給媒體新聞稿卻845字，而她至今尚未收到德明科大的完整報告，呼籲校方公開，而她也將依法提出救濟申覆。

蔡壁如說，她感謝德明科大栽培，讀書是她個人的事，她沒有參選，呼籲有心人士別浪費資源在她身上，她的論文問題與其他參選人無關，若有藉此打擊民眾黨選情則大可不必，也盼台灣學術環境別被政治干預。

蔡壁如坦言，她當年很認真準備論文資料，對自己的論文很有信心，昨天收到電子郵件感到錯愕，她想知道哪裡有問題。

蔡壁如表示，執政黨想除去民眾黨主席柯文哲羽翼，可能會認為拔除潛在威脅，但選舉應回歸選賢與能，而不是打泥巴戰。

媒體詢問是否會請辭不分區立委職務。蔡壁如表示，論文是她的研究，所有圖表都是她自己製作，她也沒有抄襲意圖：目前她沒有收到學倫會完整報告，實在沒辦法知道論文何處有具體問題。

蔡壁如強調，她不會迴避政治責任，也不會眷戀立委職位，待收到學倫會完整報告，若她的論文有瑕疵有做不好的地方，她願意辭去立委。（編輯：潘羿菁）1111014