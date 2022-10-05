資策會：高虹安論文引用逾8成有著作權爭議 擬採法律行動

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資策會10月5日指出，民眾黨立委高虹安（左2）的美國辛辛那提大學博士論文，經比對與資策會研究論文引用逾8成。圖為高虹安9月公布美國辛辛那提大學學倫單位聲明。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）資策會今天指出，民眾黨立委高虹安的美國辛辛那提大學博士論文，經比對與資策會研究論文引用逾8成，將循3步驟處理，包括請高虹安說明，資策會也將發文向校方說明比對結果，若高虹安未處理或雙方沒有達成和解，將循法律途徑。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長王美花進行業務報告並備質詢。民進黨立委陳亭妃、賴瑞隆等詢問，高虹安在資策會任職期間，曾獲補助赴美國辛辛那提攻讀博士學位，博士論文內容疑似抄襲資策會研究論文。

資策會執行長卓政宏答詢，學術著作最重要的是應明示出處，高虹安的論文並未做到此點，若未明示揭露出處就是違反學術規定，資策會已主張自身著作權。

卓政宏說，根據資策會兩次比對，高虹安論文有用到資策會具著作權的部分，第1次比對發現達7、8成，第2次比對則逾8成，並非在合理使用範圍，資策會將要求尊重著作權。

對於後續程序，卓政宏說明，資策會正準備循3步驟處理，首先會請高虹安公開說明，接著發文向辛辛那提大學說明，若前2步驟未獲適度處理或沒有達成和解，就會尋求法律途徑。

賴瑞隆詢問具體處理時程為何，卓政宏表示，經濟部已回函同意資策會採取法律行為，資策會也正在做此準備，目前尚無具體時間表，將盡快處理。

卓政宏進一步說，高虹安在資策會任職期間，沒有事先報備或申請說明攻讀美國學位，但因當時未有相關規定，所以沒違反規範，不過有職場倫理問題。

賴瑞隆要求王美花對此表態，王美花強調，若以資策會公費赴美，就應確實執行資策會專案，若藉資策會經費所完成的研發成果，智財權就是屬於資策會所有，資策會應本於權責做好權益管理。（編輯：潘羿菁）1111005