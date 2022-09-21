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「不是像什麼中華大學夜間部」言論惹議 高虹安道歉

2022/9/21 10:07（9/21 10:15 更新）
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鏡週刊報導民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文涉抄襲資策會共同發表研究案，高虹安（左2）20日秀出美國辛辛那提大學學倫聲明信件，強調校方驗證確認過論文沒有版權問題，也無涉自我抄襲。右2為民眾黨立委張其祿，左1為伯衡法律事務所律師陳宗豪。中央社記者郭日曉攝 111年9月20日
鏡週刊報導民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文涉抄襲資策會共同發表研究案，高虹安（左2）20日秀出美國辛辛那提大學學倫聲明信件，強調校方驗證確認過論文沒有版權問題，也無涉自我抄襲。右2為民眾黨立委張其祿，左1為伯衡法律事務所律師陳宗豪。中央社記者郭日曉攝 111年9月20日
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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文被指抄襲，她昨天開記者會自清，提及「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」；高虹安今天透過影片，向中華大學師生致歉。

鏡週刊報導民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文涉抄襲資策會共同發表研究案。高虹安昨天開記者會，陳述過去從小到大的求學經歷以及學歷，會中，高虹安說，「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」，引發熱議。

高虹安今天透過影片表示，她在面對特定媒體抹黑她抄襲的時候，為了回應外界質疑，所以陳述過去求學歷程，但是，在委屈且憤怒情緒下，確實用了不精確的用語及方式，她向大家道歉。

高虹安說，大家都以自己的學校、學位為榮，也都在學業、工作上認真努力，都希望母校以自己為榮，中華大學有很多努力的學生，以及優秀的校友，但是她因用詞不精確，讓中華大學的老師、同學們有不舒服的感受，再次誠懇道歉，她也會虛心檢討改進，「對不起」。（編輯：陳仁華）1110921

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