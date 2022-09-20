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高虹安論文涉侵權？ 資策會：實際應用才有授權問題

2022/9/20 17:11（9/20 17:19 更新）
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（中央社記者蘇思云台北20日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安被鏡週刊質疑論文未獲資策會授權使用，恐侵權。資策會回應，若實際應用才有取得授權的問題，若用在學術文章，沒有授權問題，若用在其他方面，資策會無從得知。

鏡週刊今天報導，指高虹安過去在財團法人資訊工業策進會（資策會）任職期間曾獲補助赴美研修，利用機會攻讀美國辛辛那提大學博士學位，但她的博士論文卻大量複製與其他資策會研究人員共同發表的研究案及論文，連圖片、表格等內容等都一模一樣，卻未在內文引註出處，更未取得資策會授權使用，恐侵犯智慧財產權。

資策會今天下午以文字回應，「資策會研發成果會以各種形式對外發布，若需實際應用，才有取得授權的問題」。

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資策會發言人曹元良告訴中央社記者，聲明是做司法認定後的說明，如果是使用在學術文章，沒有授權的問題，但如果有引用技術在其他方面，資策會並無從得知，希望是等待司法調查後才會比較清楚。

高虹安今天也秀出美國辛辛那提大學學倫聲明信件，強調校方驗證確認過論文沒有版權問題，也無涉自我抄襲。高虹安強調，辛辛那提大學已有聲明，未來若還有人指控她的博士論文抄襲，她將委請律師維護權益。（編輯：潘羿菁）1110920

高虹安
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