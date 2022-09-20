高虹安博士論文爆涉抄襲 出示辛辛那提大學聲明捍衛清白[影]

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新竹市長參選人高虹安20日強調美國辛辛那提大學校方驗證確認過她的論文沒有版權問題，也無涉自我抄襲。（圖取自facebook.com/DrAnnKao）

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（中央社記者郭建伸台北20日電）鏡週刊報導台灣民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安的博士論文涉抄襲資策會共同發表研究案，高虹安今天秀出美國辛辛那提大學學倫聲明信件，強調校方驗證確認過論文沒有版權問題，也無涉自我抄襲。

鏡週刊今天報導，指高虹安過去在資策會任職期間曾獲補助赴美研修，利用機會攻讀美國辛辛那提大學博士學位，但她的博士論文卻大量複製與其他資策會研究人員共同發表的研究案及論文，連圖片、表格等內容等都一模一樣，卻未在內文引註出處，更未取得資策會授權使用。

鏡週刊報導指出，高虹安的博士論文爭議除了未獲資策會授權使用、恐侵犯智慧財產權，若論文符合辛辛那提大學抄襲定義，嚴重需撤銷學位；高虹安取得博士學位後，無縫接軌跳槽到鴻海上班，質疑用公家資源當成職涯跳板。

高虹安上午與民眾黨立委張其祿、伯衡法律事務所律師陳宗豪舉行記者會，公布辛辛那提大學學倫單位聲明。

高虹安表示，辛辛那提大學校方日前曾多次接獲匿名檢舉信指控博士論文抄襲，但她在8月22日接獲辛辛那提大學研究誠信辦公室副研究長史卓瑟（Jane E. Strasser）來信，表示這些指控並不新，已被反覆操作一年多，指控包含自我抄襲，但並未被視為研究不當。

高虹安表示，信件內容提到，去年學院已聲明，對研究生學院而言，並無關自我抄襲定義，院方無需追究，而史卓瑟也在信中表示驗證確認過論文沒有版權問題，這顯示她的博士論文在美國學術倫理中沒有抄襲剽竊。

高虹安指出，鏡週刊報導以4張片面的論文截圖指控她抄襲剽竊，但資策會期刊論文，她就是第一作者，也都是她的研究，反批這是媒體不實報導。

此外，鏡週刊報導提到，依照Turnitin系統比對高虹安論文相似度達32%；高虹安表示，她在2018年繳交論文時，校方就已經跑safeassign比對，相似度僅6%，一切都符合學校規定。

鏡週刊報導指高虹安領公費讀博士，拿到學位就離職。高虹安表示，其實是自費唸博士，僅有短短半年透過資策會國際人才培育補助，讓她享有租金補貼；當時簽約的條件是回台灣後留任半年，而她也回台工作符合規定，痛批週刊報導是欲加之罪。

高虹安強調，辛辛那提大學已有聲明，未來若還有人指控她的博士論文抄襲，她將委請律師維護權益。（編輯：張良知）1110920