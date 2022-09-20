綠指將資策會當工具人 高虹安：惡意揣測

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鏡週刊報導民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文涉抄襲資策會共同發表研究案，高虹安（左2）20日秀出美國辛辛那提大學學倫聲明信件，強調校方驗證確認過論文沒有版權問題，也無涉自我抄襲。右2為民眾黨立委張其祿，左1為伯衡法律事務所律師陳宗豪。中央社記者郭日曉攝 111年9月20日

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北20日電）台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文遭爆涉抄襲，外界類比情境如新竹市前市長林智堅。民進黨立法院黨團上午舉行記者會，質疑高虹安公器私用、過河拆橋，資策會被當工具人。

對此，高虹安反駁，她任職資策會期間，每項工作都盡心完成，甚至獲得獎項，當時甚至是資策會的成功案例，認為工具人和跳板的說法完全是惡意揣測。

鏡週刊今天報導，指高虹安過去在資策會任職期間曾獲補助赴美研修，利用機會攻讀美國辛辛那提大學博士學位，但她的博士論文卻大量複製與其他資策會研究人員共同發表的研究案及論文，連圖片、表格等內容等都一模一樣，卻未在內文引註出處，更未取得資策會授權使用。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、書記長郭國文、副幹事長黃世杰今天上午舉行記者會，質疑高虹安公器私用、過河拆橋，資策會被當工具人，呼籲高虹安不能迴避外界質疑，應出面對外說明。

羅致政在會中提出多項質疑，包括高虹安的博士論文被人指出有抄襲或重製2個研究計畫的狀況，以及高虹安有沒有向資策會申請使用這樣的研究成果、有沒有獲得研究團隊其他成員同意，拿來用於她個人的論文發表。

高虹安今天上午在民眾黨中央黨部舉行記者會，秀出美國辛辛那提大學學倫聲明信件，強調校方驗證確認過論文沒有版權問題，也無涉自我抄襲。

新竹市前市長林智堅的中華大學論文經認定涉及抄襲，由於其中涉及中華大學與新竹科學工業園區管理局，媒體詢問高虹安，其博士論文與資策會的情境是否與林智堅相似。

高虹安表示，林智堅在竹科管理局委託案沒有角色，因為那份研究是竹科管理局委託中華大學的教授執行研究供內部使用；但她是資策會自主研究計畫的主持人，不僅公開發表，也是第一作者，在學術倫理檢驗沒有問題，而資策會內部自主研究的計畫，跟委託業界研究完全不同，呼籲外界不應竹篙湊菜刀。

高虹安強調，她的博士論文與林智堅的中華大學論文風馬牛不相及，若將林智堅的案子跟她類比，對她而言是侮辱。

高虹安強調，她願意跟任何人討論論文中的學術問題，她不會像其他的候選人，躲在立委背後，讓立委解釋自己的論文。

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至於民進黨團質疑高虹安把資策會當工具人，高虹安反駁，她任職資策會期間，每項工作都盡心完成，甚至獲得獎項，當時甚至是資策會的成功案例，認為工具人和跳板的說法完全是惡意揣測。

媒體追問是否會影響市長選情。高虹安表示，民進黨想用泥巴戰把全台灣的參選人打成林智堅，這是考驗台灣人的智商，但想必後續抹黑一定會造成影響；若要用林智堅的標準檢驗她，一定沒問題，因為林智堅的標準太低了。（編輯：蘇龍麒）1110920