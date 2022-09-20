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高虹安博士論文爆抄襲 沈慧虹批騙錢又騙票

2022/9/20 14:50（9/20 15:36 更新）
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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）鏡週刊報導民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文涉抄襲資策會共同發表研究案。民進黨對手沈慧虹今天說，高虹安不僅騙納稅人的錢，現在又要騙新竹人的票，騙錢又騙票。

沈慧虹今天接受媒體聯訪表示，高虹安拿公家經費出國讀書，再挪用屬於公家財產的共同研究報告，當成自己的博士論文，高虹安曾高喊「誠實是政治人物最基本的要求」，也說過「被控抄襲沒有迅速出面道歉，就是在硬拗」，如今迴力鏢打到身上，呼籲高虹安以同樣標準檢視自己論文及誠信，不要輪到自己就換套標準、百般辯駁。

沈慧虹說，高虹安不僅騙納稅人的錢，現在又要騙新竹人的票，騙錢又騙票，行為簡直是「張善政2.0」。

針對高虹安涉抄襲事件，沈慧虹競選辦公室發言人陳建名、劉康彥今天也召開記者會，質疑高虹安收割團隊研究成果成就個人學術地位，跟國民黨新竹市長參選人林耕仁大量抄襲政府報告如出一徹。

劉康彥指出，根據資策會委託研究契約規定，研究成果屬國家所有，高虹安若沒有國家授權就不能使用，高虹安拿不出任何授權證明，把別人的研究變成自己的，就是嚴重侵犯智慧財產權、違反著作權法。

劉康彥表示，高虹安取得資策會補助赴美研修，取得博士學位後應返台貢獻國家，但高虹安旋即到鴻海上班，根本是把國家資源當職涯跳板。

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陳建名表示，高虹安利用國家資源成就自己，達成目標就甩掉，資策會就是高虹安的工具人。根據週刊報導，高虹安於西元2018年4月時還利用最後出差機會，順道完成自己的博士學位，怒批「吃人夠夠」。

鏡週刊報導台灣民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安的博士論文涉抄襲資策會共同發表研究案，高虹安今天秀出美國辛辛那提大學學倫聲明信件，強調校方驗證確認過論文沒有版權問題，也無涉自我抄襲。（編輯：方沛清）1100920

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就民眾黨新竹市長參選人高虹安論文涉抄襲事件，民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選辦公室發言人陳建名（右）、劉康彥（左）20日舉行記者會，質疑高虹安收割團隊研究成果成就個人學術地位。（沈慧虹競選辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月20日
就民眾黨新竹市長參選人高虹安論文涉抄襲事件，民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選辦公室發言人陳建名（右）、劉康彥（左）20日舉行記者會，質疑高虹安收割團隊研究成果成就個人學術地位。（沈慧虹競選辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月20日
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