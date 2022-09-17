論文案風波久未露面 林智堅復出輔選沈慧虹

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前中）17日舉辦「百工百業後援會」成立大會，因論文風波沉寂已久的前市長林智堅（前左）也現身合體造勢。前右為民進黨立委柯建銘。（沈慧虹競選辦公室提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月17日

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（中央社記者管瑞平新竹市17日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天舉辦「百工百業後援會」成立大會，因論文事件退選桃園市長久未公開露面的前市長林智堅也合體造勢，他說，相信沈慧虹能夠延續新竹經驗、幸福政績。

前新竹市長林智堅在論文案風波後神隱1個多月，今天首度公開出席輔選行程，他與沈慧虹、立委柯建銘一起接受媒體聯訪時指出，這段時間回到新竹，除了陪伴家人，也花了許多時間拜訪老朋友，很多在地鄉親都非常肯定過去新竹市政府8年來的政績，相信不會因為單一事件被抹煞。

林智堅表示，今天很高興受邀參加沈慧虹的百工百業後援會成立活動，和大家一起挺沈慧虹、一起挺新竹隊。他說，這段期間沈慧虹辦了50場座談會、20幾項政見發表記者會，用正面、端牛肉的方式得到市民的支持，她是這次新竹市長選舉中最有經驗、最專業、最接地氣的候選人，相信沈慧虹一定能夠延續過去不論是柯總召、沈慧虹以及林智堅及新竹市府團隊打造的新竹經驗、幸福政績，她一定能贏得最後的勝利。

國民黨桃園市長參選人張善政的行政院農業委員會研究案爭議，農委會昨天公布有6篇重複度高，媒體詢問林智堅對此看法。林智堅表示，過去身為競爭對手時，張善政特別說誠信比學問更重要，今天他也要提醒張善政，「誠信比選市長還重要」，應該用同一套標準，儘速把事件來龍去脈說清楚，才是對市民負責的態度。

沈慧虹受訪表示，今天是她第一個大型造勢場合，這7年多來與林智堅是最緊密的夥伴，一起為新竹市努力，今天百工百業齊聚來挺新竹，他一定要在場，總統蔡英文也會到場，中央與地方合作，都是翻轉新竹最重要的推手。

沈慧虹表示，選舉很重要，需要有更好的夥伴，她也會更努力讓大家知道，端出政見牛肉，以及想要為新竹做更多的心，「我不但會做更好，而且我會超越林智堅」。（編輯：張銘坤）1110917