遭疑博士論文事後加工 高虹安：無法擅自修改上傳

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鏡週刊報導民眾黨新竹市長參選人高虹安（左2）的博士論文涉抄襲資策會共同發表研究案，高虹安20日秀出美國辛辛那提大學學倫聲明信件，強調論文沒有版權問題。中央社記者郭日曉攝 111年9月20日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文參考文獻來源遭媒體質疑「事後加工」。高虹安發聲明表示，官方網頁下載的版本，並非她可擅自修改上傳的。

鏡週刊報導台灣民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安的博士論文涉抄襲資策會共同發表研究案，高虹安今天秀出美國辛辛那提大學學倫聲明信件，強調校方驗證確認過論文沒有版權問題，也無涉自我抄襲。

鏡週刊下午再報導，透過由俄亥俄州政府認可的「OhioLINK」（美國俄亥俄州圖書館資訊系統）重新檢視並下載高虹安的論文，發現在今年9月17日凌晨才加上第64條參考文獻來源，也就是資策會的論文期刊，認為遭「事後加工」。

高虹安透過聲明稿表示，她的辛辛那提大學博士論文，是學校認定論文發表的最終版本，不是她個人說了算。而官方網頁下載的版本，也不是她可以擅自修改上傳的。

高虹安指出，對於辛辛那提大學校方和論文學術被引用超過6000次的高虹安，以及翁達瑞、鏡週刊，選民和國人會有智慧認知該相信誰。（編輯：李錫璋）1110920