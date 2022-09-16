博士論文結論遭質疑 饒慶鈴：禁得起考驗

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（中央社記者盧太城、沈佩瑤台東縣16日電）博士論文結論遭質疑的台東縣長饒慶鈴今天表示，對論文非常有信心，經多次辯證沒問題，資料已備好，願送國立台灣師範大學處理，絕對禁得起考驗。

前桃園市議員王浩宇在社群網站臉書（Facebook）貼出饒慶鈴博士論文「海峽兩岸推展僑務政策之比較研究：兼論僑教之比較」部分結論內容及僑務委員會於立法院的部分報告內容。

王浩宇上午接受中央社記者訪問表示，依規定論文結論不能引用文獻，且僑委會報告當時未對外公開，饒慶鈴父親、時任立法委員饒穎奇才能拿到資料交給饒慶鈴。

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饒慶鈴上午在台東縣議會告訴中央社記者，學術歸學術，就讓台師大處理。她1997年到2005年就讀台師大博士班，美國、台灣兩地跑完成學業，當時只是單純學生，和現在民意代表需學位加持不同。

台師大學發布聲明表示，學術倫理是研究基礎，持續嚴格把關博碩士論文，確保學術品質，也肯定饒慶鈴第一時間回應外界質疑，表達願主動提交論文送審。一旦接獲外界檢舉案件，將依「博、碩士學位論文違反學術倫理與誠信案件處理要點」，循行政程序由教務處審查小組審議處理。（編輯：李明宗）1110916