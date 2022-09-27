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高虹安陷論文爭議告媒體加重誹謗 鏡週刊反控誣告

2022/9/27 10:59（9/27 11:45 更新）
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民眾黨新竹市長參選人高虹安（圖）27日赴台北地檢署控告鏡週刊負責人裴偉等4人，表示上週一已告知鏡週刊所謂抄襲、侵權並非事實，但鏡週刊翌日仍做出含有抄襲字眼的網路報導。中央社記者張皓安攝 111年9月27日
民眾黨新竹市長參選人高虹安（圖）27日赴台北地檢署控告鏡週刊負責人裴偉等4人，表示上週一已告知鏡週刊所謂抄襲、侵權並非事實，但鏡週刊翌日仍做出含有抄襲字眼的網路報導。中央社記者張皓安攝 111年9月27日
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（中央社記者蕭博文台北27日電）民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安不滿鏡週刊日前報導她博士論文涉嫌抄襲、侵權，今天赴台北地檢署控告鏡週刊負責人裴偉等4人，涉嫌加重誹謗及違反選罷法。

鏡週刊聲明表示，報導中論文內容經多次詳細比對，論文事後加工也罪證確鑿，足證報導前經過詳實查證；高虹安提告無法消弭民眾對於論文涉抄襲的疑慮，反而突顯因無法自圓其說、欲以興訟的方式模糊焦點。

鏡週刊表示，高虹安企圖對鏡週刊及新聞媒體營造寒蟬效應，大開民主倒車，鏡週刊為維護記者權益及媒體最寶貴公信力，將對高虹安提出誣告罪告訴。

民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安（右）27日在律師陪同下，前往台北地檢署按鈴提告鏡週刊。中央社記者張皓安攝 111年9月27日
民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安（右）27日在律師陪同下，前往台北地檢署按鈴提告鏡週刊。中央社記者張皓安攝 111年9月27日

高虹安上午在律師陪同下前往北檢按鈴申告，表示上週一已告知鏡週刊所謂抄襲、侵權並非事實，但鏡週刊翌日仍做出含有抄襲字眼的網路報導。

高虹安說，即使她之後提出美國辛辛那提大學學倫聲明信件，資策會也聲明沒有侵權問題，鏡週刊不顧她提出的事實，仍於上週三（21日）以不實資訊製作相關報導，嚴重侵害選民對她的信賴。

她說，昨天同一個地點，前中國小姐張淑娟聲嘶力竭控訴遭霸凌，讓她感同身受，因為過去一週有相當多綠營側翼、名嘴對她造謠抹黑，希望今天的提告，可以讓未來選舉期間，不管有多大的政治利益，都不應該違反人權，讓一個人的人格在網路上、在公眾社會中被抹煞。

此外，針對鏡週刊今天報導「高虹安拿資策會經費寫論文？資料揭她赴美出差500多天」，高虹安則表示，這是完全錯誤的指控，當時原本要辭職，但在主管鼓勵下改派駐美國，協助資策會相關研究引進，在資策會任職期間屢獲獎項肯定，甚至從前副總統陳建仁手中領取國家產業創新獎。

高虹安說，鏡週刊用同樣手段、匿名爆料，讓原本是一段非常激勵的故事，變成鏡週刊口中的惡劣手段，令人無法認同；而鏡週刊未經她同意，今天還公布她在資策會的出差資料，有違法疑慮，未來她也會捍衛個資被侵犯的權益。（編輯：方沛清）1110927

民眾黨新竹市長參選人高虹安（前）不滿鏡週刊日前報導她博士論文涉嫌抄襲、侵權，27日赴台北地檢署控告鏡週刊負責人裴偉等4人，涉嫌加重誹謗及違反選罷法；指鏡週刊以不實資訊製作相關報導，嚴重侵害選民對她的信賴。中央社記者張皓安攝 111年9月27日
民眾黨新竹市長參選人高虹安（前）不滿鏡週刊日前報導她博士論文涉嫌抄襲、侵權，27日赴台北地檢署控告鏡週刊負責人裴偉等4人，涉嫌加重誹謗及違反選罷法；指鏡週刊以不實資訊製作相關報導，嚴重侵害選民對她的信賴。中央社記者張皓安攝 111年9月27日
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